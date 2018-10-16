16 октября. Mossovetinfo.ru – До конца 2018 года в московском метро появятся еще 23 поезда «Москва» сообщает портал mos.ru.



14 поездов будут перевозить пассажиров по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям, 9 поездов будут ходить по Филевской линии. Таким образом, на Филевской линии до конца года будет работать 27 поездов «Москва». Всего же в московском метро к концу года будет 102 новых поезда.



Оснащение столичной подземки поездами «Москва» продолжится и в 2019 году. В частности, на Филевской линии к концу 2019 года будут работать только новые составы.



Поезда «Москва» на 15% вместительнее прежних составов, оснащены системами для подзарядки гаджетов, сенсорными мониторами, которые помогают проложить маршрут. Улучшенные системы кондиционирования и шумоизоляции делают поездку более комфортной.