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Город (Москва и область)     16.10.2018 08:29

До конца года в Московском метро появятся еще 23 поезда «Москва»

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Теги:  метро  метрополитен  поезд Москва 

16 октября. Mossovetinfo.ru – До конца 2018 года в московском метро появятся еще 23 поезда «Москва» сообщает портал mos.ru.

14 поездов будут перевозить пассажиров по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям, 9 поездов будут ходить по Филевской линии. Таким образом, на Филевской линии до конца года будет работать 27 поездов «Москва». Всего же в московском метро к концу года будет 102 новых поезда.

Оснащение столичной подземки поездами «Москва» продолжится и в 2019 году. В частности, на Филевской линии к концу 2019 года будут работать только новые составы.

Поезда «Москва» на 15% вместительнее прежних составов, оснащены системами для подзарядки гаджетов, сенсорными мониторами, которые помогают проложить маршрут. Улучшенные системы кондиционирования и шумоизоляции делают поездку более комфортной.


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Теги: 
метро  метрополитен  поезд Москва 

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