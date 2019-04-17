17 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве начнется строительство 30 домов по программе реновации дилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на начальника управления реновации жилищного фонда департамента строительства Москвы Александра Потехина.
По словам Потехина, в рамках программы реновации жилья в Москве уже идет строительство 107 домов. Строительство ведется во всех городских округах, в том числе в ТиНАО.
Кроме того, Потехин сообщил, что в 2019 году к сносу запланировано порядка 50 домов, которые уже расселены или будут расселены в рамках программы реновации.
14:18 Город (Москва и область) До конца года в Москве начнется строительство 30 домов по программе реновации
13:57 Общество Журналист и писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе
13:33 Общество В Москве пройдет круглый стол «Электронное дистанционное голосование: проблемы и перспективы»
12:29 Город (Москва и область) Ремонт плитки начнется на Арбате 18 апреля
12:15 В России Слухи о переходе Нарышкина на работу в Совфед безосновательны - СВР
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»