17 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве начнется строительство 30 домов по программе реновации дилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на начальника управления реновации жилищного фонда департамента строительства Москвы Александра Потехина.



По словам Потехина, в рамках программы реновации жилья в Москве уже идет строительство 107 домов. Строительство ведется во всех городских округах, в том числе в ТиНАО.



Кроме того, Потехин сообщил, что в 2019 году к сносу запланировано порядка 50 домов, которые уже расселены или будут расселены в рамках программы реновации.