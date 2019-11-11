11 ноября. Mossovetinfo.ru – Почти 1800 деревьев и 8200 кустарников высадят в Москве возле станций метро и МЦД, промышленных предприятий, спортивных школ и вдоль новых автобусных маршрутов в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.



Озеленение проходит в рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности территорий. Около 50% растений уже высажено.



Больше всего деревьев будет высажено в Юго-Восточном округе столицы – более 800 растений различных пород. Они будут высажены возле станции метро «Некрасовка», на проспекте Защитников Москвы, а также в скверах на улицах Покровской и Маресьева.



Больше всего кустарников будет высажено в Северо-Восточном округе – порядка 1500 растений.



Еще около 1200 деревьев высадят на территориях, попавших в программу комплексного благоустройства: на улицах Рождественка и Остоженка, улице Школьная, в переулках в районе Патриарших прудов, Озерковской и Овчинниковской набережных, в «театральном квартале» в районе улицы Чаплыгина, в районе Киевского вокзала, на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки и на Шипиловской улице. Кустарники на этих улицах высадят уже следующей весной.



Крупномерные деревья высаживаются в ноябре-декабре, так как в это время года они лучше переносят транспортировку и пересадку, и лучше приживаются.