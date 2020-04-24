24 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца текущей недели в Москве будет открыто в общей сложности до 22 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, сообщила в интервью Первому каналу заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам заммэра, необходимость в развертывании нового коечного фонда для больных коронавирусом вызвана увеличившимся количеством госпитализаций. Ранее сообщалось, что если на прошлой неделе в сутки госпитализировали около 1300 человек с подозрением на коронавирус и развивающейся пневмонией, то к началу текущей недели эта цифра выросла до 1400, а в четверг достигла 1900 человек в сутки.



Всего в Москве на 23 апреля было выявлено 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.

