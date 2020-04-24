Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.04.2020 08:32

До конца недели в Москве будет порядка 22 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  коечный фонд  Анастасия Ракова 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца текущей недели в Москве будет открыто в общей сложности до 22 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, сообщила в интервью Первому каналу заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам заммэра, необходимость в развертывании нового коечного фонда для больных коронавирусом вызвана увеличившимся количеством госпитализаций. Ранее сообщалось, что если на прошлой неделе в сутки госпитализировали около 1300 человек с подозрением на коронавирус и развивающейся пневмонией, то к началу текущей недели эта цифра выросла до 1400, а в четверг достигла 1900 человек в сутки.

Всего в Москве на 23 апреля было выявлено 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  коечный фонд  Анастасия Ракова 

Возврат к списку

Лента новостей

09:57 В России Более 160 тысяч человек в России находятся под наблюдением из-за коронавиурса

09:31 Город (Москва и область) Все медработники Москвы пройдут тестирование на иммунитет к коронавирусу

09:03 В мире ВОЗ включила девять российских разработок в перечень перспективных вакцин от коронавируса

08:32 Город (Москва и область) До конца недели в Москве будет порядка 22 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

08:18 Власть Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru