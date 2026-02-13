 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     15.02.2026 07:49

До минус 11 градусов похолодает В Москве 15 февраля

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  погода  похолодание  Москва  Московская область 

15 февраля — Mossovetinfo.ru — Резкое похолодание началось в Москве и области после двух суток оттепели началось в регионе поздно вечером в субботу. Причиной похолодания стал холодный атмосферный фронт со снегом и порывистым северо-западным ветром.

В ночь на 15 февраля температура воздуха упала до нулевой отметки, а к 06:00 мск - до минус 7,7 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в регионе столбики термометров покажут 6-11 градусов мороза. Местами ожидается небольшой снег, на дорогах и тротуарах будет очень сколько.

Облачная погода с прояснениями, гололедица, местами снег и температура до минус 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным Гидрометцентра ожидается, что в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься в Москве и области до минус 15 градусов

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  погода  похолодание  Москва  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:49 Город (Москва и область) До минус 11 градусов похолодает В Москве 15 февраля

11:23 Другое Около 3 тыс. интернет-площадок с запрещенными БАД заблокировал Роспотребнадзор

08:04 Общество Фестиваль Масленица проходит в Москве с 13 по 22 февраля

07:39 Город (Москва и область) До 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 14 февраля - Гидрометцентр

10:00 Город (Москва и область) «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе

Актуальные материалы

20:39 Общество Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

10:49 Происшествия В Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru