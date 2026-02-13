До минус 11 градусов похолодает В Москве 15 февраля

15 февраля — Mossovetinfo.ru — Резкое похолодание началось в Москве и области после двух суток оттепели началось в регионе поздно вечером в субботу. Причиной похолодания стал холодный атмосферный фронт со снегом и порывистым северо-западным ветром.



В ночь на 15 февраля температура воздуха упала до нулевой отметки, а к 06:00 мск - до минус 7,7 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.



В течение дня в регионе столбики термометров покажут 6-11 градусов мороза. Местами ожидается небольшой снег, на дорогах и тротуарах будет очень сколько.



Облачная погода с прояснениями, гололедица, местами снег и температура до минус 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



По данным Гидрометцентра ожидается, что в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься в Москве и области до минус 15 градусов