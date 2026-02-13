Другие материалы
-
Город (Москва и область)
15.02.2026, 07:49
До минус 11 градусов похолодает В Москве 15 февраля
15 февраля — Mossovetinfo.ru — Резкое похолодание началось в Москве и области после двух суток оттепели началось в р...
-
Город (Москва и область)
14.02.2026, 07:39
До 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 14 февраля - Гидрометцентр
14 февраля февраля — Mossovetinfo.ru — Гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 14 ...
-
Город (Москва и область)
13.02.2026, 10:00
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе
13 февраля — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:0...