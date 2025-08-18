Другие материалы
-
Город (Москва и область)
24.08.2025, 09:36
До плюс 21 ожидаются в столичном регионе 24 августа
24 августа — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 24 августа, в Москве и Подмосковье погода облачная с прояснениями, небол...
-
Город (Москва и область)
23.08.2025, 18:11
За счет федеральных кредитов Москва приобрела 99 вагонов поезда «Иволга 4.0»
23 августа — Mossovetinfo.ru — На средства инфраструктурных бюджетных кредитов, полученных в 2025 году, Москва закупил...
-
Город (Москва и область)
18.08.2025, 08:15
Облачно и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник
18 августа — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь и от 16 до 18 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, - сообщает...