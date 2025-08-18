До плюс 21 ожидаются в столичном регионе 24 августа

24 августа — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 24 августа, в Москве и Подмосковье погода облачная с прояснениями, небольшой дождь и до 21 градусов тепла, атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба, - сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/c», – говорится в сообщении.



В ночь на понедельник температура в Москве опустится до плюс 8 градусов, в Подмосковье - до плюс 5 градусов.



Температура в течение этих выходных и рабочих дней следующей недели будет на 2,5-3,5 градуса ниже климатической нормы, отмечается в прогнозе.

