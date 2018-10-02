2 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве будет отреставрирован доходный Бройдо-Бурдакова, постройки начала XX века, сообщает портал mos.ru.
Дом в стиле модерн был построен в 1910-1912 года в Денежном переулке по заказу семейства Бройдо, занимавшегося строительством доходных домов. Помимо двухэтажного главного дома в глубине участка был возведен четырехэтажный доходный дом, который в 1911 году выкупил меценат и промышленник Бурдаков. В настоящее время здания занимает посольство Республики Чили.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В ходе реставрационных работ будет восстановлен парапет со столбами и вазонами, находившийся на крыше здания, декоративное ограждение кровли, будут воссозданы лепной фриз под карнизом и декоративная облицовка цоколя здания, также будут отреставрированы сохранившиеся элементы декора. Кроме того, реставраторы усилят кирпичную кладку здания, обновят систему водостока, а также заново отштукатурят и покрасят здание. Все работы планируется завершить весной 2019 года.
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