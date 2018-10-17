17 октября. Mossovetinfo.ru – Доходный дом купца Дурилина на Малой Ордынке получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает портал mos.ru.



Дом был построен в 1911 году по проекту известного архитектора Влладимира Шервуда – младшего в стиле русской готики, и прекрасно сохранился до наших дней. На фасадах здания сохранились барельефы, декоративные ниши и полуколонны с капителями, а также остроконечная крыша. Внутри здания сохранилась планировка и часть интерьеров. До 90-х годов прошлого века дом был жилым, сейчас используется как офисное здание.



После получения охранного статуса, дом Дурилина попал под охрану государства. Теперь здание запрещено сносить, а любые работы в здании можно проводить только с разрешения Мосгорнаследия.