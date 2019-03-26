26 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший доходный дом Анны Шугаевой, построенный в 1913 году, признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Семиэтажное здание на Садовом кольце является классическим образцом доходного дома начала XX века. Дом построен по проекту архитектора Василия Волокитина в стиле так называемого северного, или скандинавского модерна с элементами готики. В настоящее время дом по-прежнему используется в качестве жилого.



Фасады здания украшены барельефами средневековых дам и рыцарей в доспехах, лепными фигурами крылатых львов, горельефами рыцарей. Парадные входы здания украшены парными статуями крылатых львов, а на 7 этаже расположена фигура рыцаря, который опирается на меч.

Сообщается, что в главном вестибюле здания сохранилось убранство интерьеров: лепные медальоны, геральдические рисунки, пол, выложенный метлахской плиткой, фигурное металлическое ограждение лестниц.



Статус объекта культурного наследия означает, что дом нельзя сносить, а любые реставрационные работы могут проходить только под контролем и с разрешения специалистов Мосгорнаследия.