26 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший доходный дом Анны Шугаевой, построенный в 1913 году, признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Семиэтажное здание на Садовом кольце является классическим образцом доходного дома начала XX века. Дом построен по проекту архитектора Василия Волокитина в стиле так называемого северного, или скандинавского модерна с элементами готики. В настоящее время дом по-прежнему используется в качестве жилого.
Фасады здания украшены барельефами средневековых дам и рыцарей в доспехах, лепными фигурами крылатых львов, горельефами рыцарей. Парадные входы здания украшены парными статуями крылатых львов, а на 7 этаже расположена фигура рыцаря, который опирается на меч.
Сообщается, что в главном вестибюле здания сохранилось убранство интерьеров: лепные медальоны, геральдические рисунки, пол, выложенный метлахской плиткой, фигурное металлическое ограждение лестниц.
Статус объекта культурного наследия означает, что дом нельзя сносить, а любые реставрационные работы могут проходить только под контролем и с разрешения специалистов Мосгорнаследия.
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