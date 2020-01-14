14 января. Mossovetinfo.ru – Дом Булошникова на Большой Никитской улице планируется сохранить, варианты его дальнейшего использования обсудят с общественностью сообщил ТАСС заммэра Москвы Владимир Ефимов.



Ранее компания-девелопер, которой принадлежал дом, планировала перестроить здание в комплекс апартаментов высотой до 32 метров (около 9 этажей). Проект даже получил одобрение градостроительно-земельной комиссии Москвы, однако вызвал протесты общественности.



В ходе публичных слушаний представители общественности заявили, что под видом реконструкции планируется снос дома, кроме того, возведение апарт-комплекса полностью изменит внешний вид всей Большой Никитской улицы.



В результате в январе 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости провести дополнительную экспертизу проекта. В конце 2019 года дом Булошникова был выкуплен властями Москвы.



По словам Ефимова, целью приобретения здания было его сохранение. В настоящее время проводятся историко-культурная экспертиза и комплексная экспертиза технического состояния здания. Оно будет приведено в надлежащий вид, а варианты его дальнейшего использования обсудят на публичных слушаниях.