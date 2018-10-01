1 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома-интерната для пожилых людей в ТиНАО, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.
Дом-интернат будет построен вблизи села Покровское и будет состоять из трех блоков разной этажности, общей площадью 7,8 тысячи квадратных метра. В двух корпусах разместятся отделения для проживания на 150 мест, а в центральном корпусе будут размещены столовая, ЛФК и общие зоны.
Построить дом-интернат планируется до марта 2020 года. Строительство дома-интерната будет произведено за счет средств инвестора.
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