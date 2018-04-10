Дом культуры Русакова отремонтируют

10 апреля. Mossovetinfo.ru - Дом культуры Ивана Русакова отремонтируют в Москве. Об этом сообщили в пресс службе департамента города Москвы конкурентной политике.



Победитель конкурса с ограниченным участием выполнит производственные работы на объекте культурного наследия на улице Стромынка, 6.



Исторический облик памятника советской архитектуры воссоздан в 2015 году. Победителю конкурса предстоит обезопасить партер зрительного зала и провести ряд работ внутри здания.



Начальная стоимость контракта составляет 20,2 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля 2018 года.



Дом культуры имени Русакова возведен по проекту архитектора Константина Мельникова в 1929 году. Объект признан памятником советской архитектуры в 1987 году и включен в перечень Всемирного фонда памятников архитектуры как особо ценный объект. В настоящее время в здании располагается Театр Романа Виктюка.