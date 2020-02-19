19 февраля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья строится в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Двухсекционный дом на 135 квартир строится на улице Демьяна Бедного. В настоящее время завершено возведение монолитного каркаса здания, идет установка оконных блоком и прокладка инженерных сетей.
Первый этаж дома будет нежилым, там разместят помещения торгового назначения, кафе, секции для детей. Здание будет оборудовано системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и охраны входа. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха.
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