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Город (Москва и область)     02.06.2020 17:37

Дом на 258 квартир по программе реновации построят в Тимирязевском районе в 2022 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Тимирязевский район  реновация жилья  жилье  снос пятиэтажек 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в Тимирязевском районе, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Двухсекционный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой строится в Линейном проезде. В доме будет 258 квартир: 72 однокомнатные, 112 двухкомнатных и 74 трехкомнатных. Шесть квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.

Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты консьержей, колясочные, помещения для хранения уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков, технические помещения.

Каждая секция дома будет оборудована двумя лифтами грузоподъемностью в 1000 и 400 килограммов.

Здание будет оснащено системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, будут высажены деревья и кустарники.

В настоящее время идут подготовительные работы, обустраивается заграждение стройплощадки, бытовой городок и временные дороги. Строительство дома планируется завершить в 2022 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Тимирязевский район  реновация жилья  жилье  снос пятиэтажек 

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