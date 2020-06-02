Другие материалы
-
Город (Москва и область)
02.06.2020, 19:08
Москва надеется получить первые партии вакцины от коронавируса осенью - Собянин
2 июня. Mossovetinfo.ru – Определенные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, в Москве придется соблюдать до появления вакцины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-са...
-
Город (Москва и область)
02.06.2020, 18:22
Более 500 тысяч человек в Москве вернулись к работе после запуска непродовольственной торговли
2 июня. Mossovetinfo.ru – После возобновления в Москве непродовольственной торговли, к работе вернулись более 500 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова....
-
Город (Москва и область)
02.06.2020, 17:38
График отключения горячей воды в Москве
2 июня. Mossovetinfo.ru – Заработал сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды в Москве летом 2020 года. Сервис доступен на сайте «МОЭК Онлайн». Продолжитель...