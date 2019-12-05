5 декабря. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации жилья в Тимирязевском районе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.



Дом на 258 квартир с подземной автостоянкой будет построен в Линейном проезде. В доме будет 72 однокомнатных, 112 двухкомнатных и 74 трехкомнатных квартир, шесть из которых будут приспособлены для маломобильных граждан.



Прилегающая к дому территория будет благоустроена, во дворе обустроят детскую и спортивную площадку, зоны отдыха, пешеходные дорожки. Кроме того, на окружающей территории будет проведено озеленение.



Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.