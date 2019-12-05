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Город (Москва и область)     05.12.2019 17:19

Дом по программе реновации построят в 2021 году в Тимирязевском районе Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  Тимирязевский район  программа реновации  строительство  реновация жилья 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации жилья в Тимирязевском районе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом на 258 квартир с подземной автостоянкой будет построен в Линейном проезде. В доме будет 72 однокомнатных, 112 двухкомнатных и 74 трехкомнатных квартир, шесть из которых будут приспособлены для маломобильных граждан.

Прилегающая к дому территория будет благоустроена, во дворе обустроят детскую и спортивную площадку, зоны отдыха, пешеходные дорожки. Кроме того, на окружающей территории будет проведено озеленение.

Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Тимирязевский район  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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