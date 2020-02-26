26 февраля. Mossovefinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья в районе Солнцево будет сдан в эксплаутацию в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Двухсекционный жилой дом с подземной стоянкой строится по индивидуальному проекту на улице Щорса. В доме будет 258 квартир: 46 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 35 трехкомнатных.



Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся помещения коммерческого и социального-бытового назначения.



Входы в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов будут сделаны на одном уровне с землей, чтобы облегчить проход в здание маломобильным гражданам и родителям с колясками.



В вестибюлях здания будут обустроены комнаты консьержей, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения, зоны почтовых ящиков.



В первой секции установят лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов, во второй – грузоподъемностью 400, 630 и 1000 килограммов.



Дом будет оснащен системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.



Возле дома появятся детская площадка и места для отдыха, плоскостная парковка, территорию вокруг дома озеленят.



В настоящее время монолитные работы в здании завершены, идет установка оконных блоков.