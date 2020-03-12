12 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в Районе Южное Тушино, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



В настоящее время строители занимаются выносом инженерных коммуникаций из зоны строительства, установкой ограждений, началось рытье котлована. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.



17 этажный дом на 96 квартир строится по индивидуальному проекту на Лодочной улице. В доме будет 55 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 17 трехкомнатных и 4 четырехкомнатные квартиры.



Первый этаж здания будет нежилым. Там разместятся торговые предприятия, салон красоты и помещения для детских занятий. В вестибюле будут обустроены комната консьержа с санузлом, комната для колясок, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков, лифтовой холл. В доме установят лифты грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Вход в подъезд, полы в вестибюле и лифтовом холле будут сделаны на одном уровне с землей, чтобы мамы с колясками и маломобильные граждане могли беспрепятственно попадать в здание.



Дом оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергии, системами охраны входа, контроля управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.



Прилегающую к дому территорию благоустроят и озеленят, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, место для отдыха, а также плоскостную парковку.