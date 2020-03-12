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Город (Москва и область)     12.03.2020 17:05

Дом по программе реновации в Южном Тушине сдадут в строй в 2021 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южное Тушино  программа реновации 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в Районе Южное Тушино, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

В настоящее время строители занимаются выносом инженерных коммуникаций из зоны строительства, установкой ограждений, началось рытье котлована. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.

17 этажный дом на 96 квартир строится по индивидуальному проекту на Лодочной улице. В доме будет 55 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 17 трехкомнатных и 4 четырехкомнатные квартиры.

Первый этаж здания будет нежилым. Там разместятся торговые предприятия, салон красоты и помещения для детских занятий. В вестибюле будут обустроены комната консьержа с санузлом, комната для колясок, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков, лифтовой холл. В доме установят лифты грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Вход в подъезд, полы в вестибюле и лифтовом холле будут сделаны на одном уровне с землей, чтобы мамы с колясками и маломобильные граждане могли беспрепятственно попадать в здание.

Дом оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергии, системами охраны входа, контроля управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Прилегающую к дому территорию благоустроят и озеленят, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, место для отдыха, а также плоскостную парковку.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южное Тушино  программа реновации 

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