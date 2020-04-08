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Город (Москва и область)     08.04.2020 10:31

Дом по реновации сдадут в строй в Южном Бутове до конца 2020 года

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южное Бутово  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Южном Бутове продолжается строительство жилого дома по программе реновации жилья, дом планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Трехсекционный, 16-этажный дом на 196 квартир строится по индивидуальному проекту на улице Краснолиманская. В доме будет 32 однокомнатные, 120 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры.

Первый этаж здания будет нежилым, там разместят помещения коммерческого и социально-бытового назначения.

В вестибюлях дома будут обустроены комнаты консьержей, помещения для хранения уборочного инвентаря, помещения для колясок, зоны размещения почтовых ящиков. Также каждый подъезд будет оснащен двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Дом будет оборудован системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Южное Бутово  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье 

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