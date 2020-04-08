8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Южном Бутове продолжается строительство жилого дома по программе реновации жилья, дом планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Трехсекционный, 16-этажный дом на 196 квартир строится по индивидуальному проекту на улице Краснолиманская. В доме будет 32 однокомнатные, 120 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместят помещения коммерческого и социально-бытового назначения.
В вестибюлях дома будут обустроены комнаты консьержей, помещения для хранения уборочного инвентаря, помещения для колясок, зоны размещения почтовых ящиков. Также каждый подъезд будет оснащен двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.
Дом будет оборудован системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.
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