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Город (Москва и область)     21.01.2020 14:28

Дом по реновации в Марьиной роще сдадут в строй до конца 2020 года

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Теги:  программа реновации жилья  Марьина роща  программа реновации  строительство  реновация жилья 

21 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья сдадут в эксплуатацию в Марьиной Роще до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Односекционный 11-этажный дом с подземной стоянкой строится по индивидуальному проекту на Октябрьской улице. В настоящее время строители завершают возведение монолитных конструкций девятого этажа. В доме будет 64 квартиры: 28 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.

На первом этаже здания разместятся магазины, кофе, объекты социально-бытового назначения и центр информирования населения. В вестибюле обустроят комнату консьержа, помещение для колясок, кладовую для уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков. Здание оборудуют двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Вход в здание, полы в вестибюле и лифтовом холле будут сделаны на уровне земли, что поможет маломобильным гражданам и мамам с колясками проще попадать в здание.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появится детская площадка и плоскостная парковка.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Марьина роща  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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