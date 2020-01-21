21 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья сдадут в эксплуатацию в Марьиной Роще до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Односекционный 11-этажный дом с подземной стоянкой строится по индивидуальному проекту на Октябрьской улице. В настоящее время строители завершают возведение монолитных конструкций девятого этажа. В доме будет 64 квартиры: 28 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.



На первом этаже здания разместятся магазины, кофе, объекты социально-бытового назначения и центр информирования населения. В вестибюле обустроят комнату консьержа, помещение для колясок, кладовую для уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков. Здание оборудуют двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Вход в здание, полы в вестибюле и лифтовом холле будут сделаны на уровне земли, что поможет маломобильным гражданам и мамам с колясками проще попадать в здание.



Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появится детская площадка и плоскостная парковка.