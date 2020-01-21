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Город (Москва и область)
21.01.2020, 15:06
Более 108 тысяч малоимущих семей могут получить помощь в центре «Моя карьера»
21 января. Mossovetinfo.ru – Более 108 тысяч малоимущих семей в Москве могут получить специализированную помощь по повышению уровня доходов и улучшению качества жизни в центре «Моя карьера», сообщ...
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Город (Москва и область)
21.01.2020, 14:28
Дом по реновации в Марьиной роще сдадут в строй до конца 2020 года
21 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья сдадут в эксплуатацию в Марьиной Роще до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Односекц...
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Город (Москва и область)
21.01.2020, 12:17
Стартовал краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»
21 января. Mossovetinfo.ru – Краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры» стартовал 21 января на платформе crowd.mos.ru. В рамках проекта в течение 10 дней москвичи смогут обсудить в...