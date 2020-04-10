10 апреля, Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья введут в строй до конца года в районе Косино-Ухтомское, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Тринадцатиэтажный, двухсекционный дом на 84 квартиры строится на улице Каскадная. В доме будет 18 однокомнатных, 50 двухкомнатных, 14 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные квартиры.



Первый этаж здания будет нежилым, там разместят коммерческие и социально-бытовые объекты. В вестибюлях обустроят комнаты консьержей, помещения для хранения колясок, зоны почтовых ящиков, помещения для хранения уборочного инвентаря. Каждый подъезд будет оснащен двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Полы вестибюлей и лифтовых холлов будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы облегчить доступ маломобильным гражданам и мамам с колясками.



Здание оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.



Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадку, высадят деревья и кустарники.



В настоящее время в здании завершены монолитные работы, ведется монтаж инженерных систем, обустройство внутренних перегородок, монтируется кровля.