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Город (Москва и область)     10.04.2020 14:20

Дом по реновации введут в строй до конца года в районе Косино-Ухтомское

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Теги:  программа реновации жилья  Косино-Ухтомское  реновация жилья  строительство  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья введут в строй до конца года в районе Косино-Ухтомское, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Тринадцатиэтажный, двухсекционный дом на 84 квартиры строится на улице Каскадная. В доме будет 18 однокомнатных, 50 двухкомнатных, 14 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные квартиры.

Первый этаж здания будет нежилым, там разместят коммерческие и социально-бытовые объекты. В вестибюлях обустроят комнаты консьержей, помещения для хранения колясок, зоны почтовых ящиков, помещения для хранения уборочного инвентаря. Каждый подъезд будет оснащен двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Полы вестибюлей и лифтовых холлов будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы облегчить доступ маломобильным гражданам и мамам с колясками.

Здание оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадку, высадят деревья и кустарники.

В настоящее время в здании завершены монолитные работы, ведется монтаж инженерных систем, обустройство внутренних перегородок, монтируется кровля.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Косино-Ухтомское  реновация жилья  строительство  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

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