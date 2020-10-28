28 октября. Mossovetinfo.ru – Домашний режим для пожилых людей и лиц, страдающих зроническими заболеваниями продолжит действовать в Москве до конца ноября, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр отметил, что по статистике риск переболеть коронавирусом в тяжелой форме и даже умереть в результате заражения коронавирусом для этих групп особенно велик. Поэтому было принято решение продлить для них домашний режим.



С 28 сентября, в Москве и Московской области вступили в силу рекомендации по борьбе с коронавирусом для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.



Пожилым людям рекомендовано по возможности оставаться дома, работающим пенсионерам рекомендовано перейти на удаленный режим работы или взять больничный. Также рекомендовано временно отказаться от общения с родственниками, свести к минимуму походы в магазины, отказаться от использования общественного транспорта. В случае похода в магазин или поездки на общественном транспорте настоятельно рекомендовано использовать маски и перчатки. При этом нет никаких ограничений на прогулки или занятия физкультурой на улице.