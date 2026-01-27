 
Дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему в Москве стал рекордный поток туристов в 2025 году - Собянин

29 января — Mossovetinfo.ru — Тренд на безопасность в Москве, которую отмечают туристы, прибывающие в столицу, должен быть выдержан. Это сегодня, на заседании коллегии ГУ МВД России по г. Москве, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности московской полиции в 2025 году, отмечали первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как подчеркнул в своем выступлении Александр Горовой, проделанная московской полицией работа позитивно сказалась на уровне безопасности в столице: «Мы слышим отзывы туристов, которые говорят о красивой и безопасной Москве. Это тренд, и он должен быть выдержан»», - сообщает пресс-служба московской полиции..

Как отмечается в сообщении, Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников полиции за успешное решение задач по обеспечению законности и правопорядка в столице, особо отметив, что дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему стал рекордный поток туристов – в 2025 году Москву посетило более 26 млн человек из разных регионов России и зарубежных стран. «Считаю, что Главное управление со своими задачами в прошедшем году справилось, и уверен, что так же будет и впредь», – подчеркнул мэр Москвы.

Первый заместитель Министра отметил, что многие нововведения и цифровые решения в сфере обеспечения безопасности, которые зарождаются и проходят апробацию в Москве, в дальнейшем распространяются и на другие регионы России. Александр Горовой положительно оценил работу столичной полиции в истекшем году и определил приоритеты на предстоящий период.

