28 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве установят дополнительные терминалы по продаже проездных билетов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



В настоящее время в Москве установлено около 180 подобных терминалов. Они установлены возле крупных торговых центров, станций метро, ВУЗов, а также рядом с остановками общественного транспорта. В терминалах круглосуточно можно проверить баланс проездного, купить билеты «Единый» на одну или две поездки, пополнить баланс карты «Тройка» и карты москвича для школьника, студента, ординатора и аспиранта. Оплатить покупку в терминале можно как наличными, так и банковской картой, а также бесконтактным способом: картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, и смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.



До конца года в Москве планируется установить дополнительно 70 билетных терминалов. В настоящее время прорабатывается список адресов, где они будут установлены.