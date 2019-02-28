28 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве установят дополнительные терминалы по продаже проездных билетов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В настоящее время в Москве установлено около 180 подобных терминалов. Они установлены возле крупных торговых центров, станций метро, ВУЗов, а также рядом с остановками общественного транспорта. В терминалах круглосуточно можно проверить баланс проездного, купить билеты «Единый» на одну или две поездки, пополнить баланс карты «Тройка» и карты москвича для школьника, студента, ординатора и аспиранта. Оплатить покупку в терминале можно как наличными, так и банковской картой, а также бесконтактным способом: картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, и смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.
До конца года в Москве планируется установить дополнительно 70 билетных терминалов. В настоящее время прорабатывается список адресов, где они будут установлены.
08:40 Город (Москва и область) С 1 марта Московский зоопарк переходит на весенний режим работы
08:23 Город (Москва и область) Дополнительные билетные терминалы установят в Москве до конца года
08:10 Общество Оттепель и аномальное падение давления ожидаются в Москве 28 февраля
18:08 Общество Суд Таганки не принял решения по делу главы округа Свиридова, обвиняемого в нарушении проведения митинга
17:00 Город (Москва и область) Тематический поезд, посвященный ансамблю им. Александрова, запущен в московском метро
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера
12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет