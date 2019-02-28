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Город (Москва и область)     28.02.2019 08:23

Дополнительные билетные терминалы установят в Москве до конца года

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Теги:  билетные терминалы  билеты  общественный транспорт 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве установят дополнительные терминалы по продаже проездных билетов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в Москве установлено около 180 подобных терминалов. Они установлены возле крупных торговых центров, станций метро, ВУЗов, а также рядом с остановками общественного транспорта. В терминалах круглосуточно можно проверить баланс проездного, купить билеты «Единый» на одну или две поездки, пополнить баланс карты «Тройка» и карты москвича для школьника, студента, ординатора и аспиранта. Оплатить покупку в терминале можно как наличными, так и банковской картой, а также бесконтактным способом: картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, и смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

До конца года в Москве планируется установить дополнительно 70 билетных терминалов. В настоящее время прорабатывается список адресов, где они будут установлены.


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Карта места

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Теги: 
билетные терминалы  билеты  общественный транспорт 

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