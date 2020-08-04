Город (Москва и область) 04.08.2020, 12:08 В центре Москвы заработал велопатруль

4 августа. Mossovetinfo.ru - Транспортный комплекс Москвы сообщил о запуске Московского велопатруля. Штат из 4 велосипедистов будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице. «Обра...