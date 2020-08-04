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Город (Москва и область)     04.08.2020 21:02

Дорожные работы на Тверской завершены, движение открыто

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Теги:  дорожные работы  перекрытия  ограничения движения 

4 августа. Mossovetinfo.ru - Движение по Тверской открыто в обе стороны раньше намеченного срока. Об этом сообщает транспортный комплекс Москвы.

Автобусы № м1, м10, 101, 904, С43 и н1 (ночью) вновь ходят своими маршрутами.

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Карта места

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Теги: 
дорожные работы  перекрытия  ограничения движения 

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