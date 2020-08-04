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Город (Москва и область)
04.08.2020, 21:02
Дорожные работы на Тверской завершены, движение открыто
4 августа. Mossovetinfo.ru - Движение по Тверской открыто в обе стороны раньше намеченного срока. Об этом сообщает транспортный комплекс Москвы. Автобусы № м1, м10, 101, 904, С43 и н1 (ночью)...
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Город (Москва и область)
04.08.2020, 12:08
В центре Москвы заработал велопатруль
4 августа. Mossovetinfo.ru - Транспортный комплекс Москвы сообщил о запуске Московского велопатруля. Штат из 4 велосипедистов будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице. «Обра...
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Город (Москва и область)
04.08.2020, 11:53
В Подмосковье усилили проверки наличия масок у пассажиров в общемтвкнном транспорте
4 августа. Mossovetinfo.ru - Министерство транспорта Московской области с 4 августа усилило проверки наличия масок у пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пассажиров призвали забывать н...