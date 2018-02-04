Дорожные службы Подмосковья работают в круглосуточном режиме

4 февраля. Mossovetinfo.ru - В связи со снегопадом «все дорожные службы работают в круглосуточном режиме» - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.



«В работах по очистке от снега и обработке реагентами подмосковных трасс задействовано свыше 1300 единиц спецтехники. На федеральных трассах Подмосковья на борьбу с последствиями снегопада выведено 350 единиц спецтехники», - передает слова Трескова пресс-служба правительства Московской области в своем аккаунте в instagram.



Также в Подмосковье «на региональных дорогах работает свыше 950 единиц техники, из них 350 - комбинированные дорожные машины (КДМ), также порядка 700 рабочих расчищают остановки общественного транспорта и тротуары», - сообщают власти Подмосковья.



Минтранс области призывает автомобилистов не парковать свои автомобили на проезжей части, так как это мешает работе снегоуборочной техники.