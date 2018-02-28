Доширак исполнил предписания Минэкологии Подмосковья по охране атмосферного воздуха

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Министерство экологии и природопользования Московской области (Минэкологии) сообщило, что при повторной проверке ранее оштрафованное за загрязнение воздуха в Раменском районе общество «ДОШИРАК КОЯ», которое занимается производством лапши и других продуктов быстрого приготовления в поселке совхоза «Раменское» Раменского района, - исполнило требования Минэкологии.



Ранее инспектора установили, что на производственной площадке общества имеется более 30 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в воздух поступает 32 вида загрязнителей и «у общества отсутствует согласованный с Минэкологии план снижения выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)».



«Общество было оштрафовано и получило предписание прекратить нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Повторная проверка показала, что требования ведомства исполнены», – приводятся слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана в пресс-релизе Минэкологии.

