09:25 В России Во всех школах России с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы
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08:39 В России Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
08:31 Общество Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми для СМИ и общественности
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21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
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16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса