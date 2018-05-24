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Город (Москва и область)     24.05.2018, 11:20

Доступ в «Лужники» ограничат с 25 мая по 18 июля из-за проведения ЧМ-2018

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Теги:  Лужники  ЧМ-2018  ограничение движения  доступ  ограничения  безопасность 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Доступ на территорию стадиона «Лужники» будет ограничен с 25 мая по 18 июля в связи с проведением в России ЧМ-2018, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения коснутся как автомобилистов, так и пешеходов. В дни матчей на территорию стадиона смогут попасть зрители, у которых есть билеты на матч и карта болельщика (FAN ID). В остальные дни на стадион будут пропускать только обслуживающий персонал, организаторов турнира и других аккредитованных лиц. Данные меры вводятся в рамках программы обеспечения безопасности.

Также будет изменена схема движения транспорта вокруг стадиона. На все время проведения турнира будут закрыты для проезда автомобилей по улице Лужники и Лужнецкой набережной. Кроме того, будет закрыт съезд с Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную.

В дни матчей будут перекрыты для проезда автомобилей по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и участку Проектируемого проезда № 2309. Кроме того, будет запрещен въезд в Абрикосовский, Малый Саввинский, Усачевский и Учебный переулки, Новодевичий проезд, на улицу Савельева, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативной, Большая Пироговская, Малая Пироговская, Погодинской, Усачева и Хамовнический Вал.

С 1 июня по 15 июля участки переулка Хользунова, улиц Малой Пироговской, Усачева и Лужники станут односторонними. Двустороннее движение будет организовано на участках 2-й и 3-й Фрунзенской улиц, 2-го переулка Тружеников и на дублере Фрунзенской набережной. Полностью двусторонними сделают переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, на 12 стадионах в 11 городах страны. «Лужники станут главной ареной чемпионата, на стадионе пройдут матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.


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Карта места

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Теги: 
Лужники  ЧМ-2018  ограничение движения  доступ  ограничения  безопасность 

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