Дождь и до 5 градусов тепла ожидается в столичном регионе 1 марта

1 марта — Mossovetinfo.ru — Дождь, гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, 1 марта, сообщает Гидрометцентр России. До 21:00 мск 3 марта объявили желтый уровень погодной опасности в регионе из-за прогнозируемой гололедицы.



«Облачно. Местами небольшие осадки (преимущественно дождь). Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от плюс 3 до 5 градусов, по области от 0 до плюс 5 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с», – сообщают синоптики.



Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.



В Подмосковье в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус, в Москве ночная температура ожидается выше нуля.



Более чем на двое суток продлен желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой гололедицы на дорогах, сообщили в Гидрометцентре РФ.



«Сохранение гололедицы ожидается в столице и по области на протяжении более чем двух суток - с 10:00 мск 1 марта до 21:00 мск 3 марта, причем 3 марта гололедица местами будет сильной».