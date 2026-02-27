 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     01.03.2026 09:48

Дождь и до 5 градусов тепла ожидается в столичном регионе 1 марта

Теги:  Москва  Московская область  Подмосковье  желтый уровень  гололедица  дождь 

1 марта — Mossovetinfo.ru — Дождь, гололедица и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, 1 марта, сообщает Гидрометцентр России. До 21:00 мск 3 марта объявили желтый уровень погодной опасности в регионе из-за прогнозируемой гололедицы.

«Облачно. Местами небольшие осадки (преимущественно дождь). Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от плюс 3 до 5 градусов, по области от 0 до плюс 5 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с», – сообщают синоптики.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус, в Москве ночная температура ожидается выше нуля.

Более чем на двое суток продлен желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой гололедицы на дорогах, сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Сохранение гололедицы ожидается в столице и по области на протяжении более чем двух суток - с 10:00 мск 1 марта до 21:00 мск 3 марта, причем 3 марта гололедица местами будет сильной».

