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Город (Москва и область)     26.09.2020 18:42

Дожди и похолодание ожидаются в Московском регионе с понедельника 28 сентября

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Теги:  погода  Москва  Московская область  похолодание  Метеоновости  ФОБОС 

26 сентября. Mossovetinfo.ru - С понедельника 28 сентября в Москве и Московской области ожидается похолодание с дождями и ветрами. Об этом сообщают «Метеовести».

«В понедельник облака и дожди проникнут и в центральные регионы, делая погоду ветреной и понижая температуру до +11…+16°», - сообщают «Метеовести» со ссылкой на Центр ФОБОС.
«Это по-прежнему немного теплее климатической нормы последних дней сентября», - отмечает ФОБОС.

Синоптики ожидают, что после кратковременного похолодания теплая погода еще повториться в московском регионе. По прогнозу синоптиков, в понедельник бабье лето возьмёт паузу, а среди недели дожди прекратятся и вернется достаточно комфортная для этого времени погода

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  похолодание  Метеоновости  ФОБОС 

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