Дожди и похолодание ожидаются в Московском регионе с понедельника 28 сентября

26 сентября. Mossovetinfo.ru - С понедельника 28 сентября в Москве и Московской области ожидается похолодание с дождями и ветрами. Об этом сообщают «Метеовести».



«В понедельник облака и дожди проникнут и в центральные регионы, делая погоду ветреной и понижая температуру до +11…+16°», - сообщают «Метеовести» со ссылкой на Центр ФОБОС.

«Это по-прежнему немного теплее климатической нормы последних дней сентября», - отмечает ФОБОС.



Синоптики ожидают, что после кратковременного похолодания теплая погода еще повториться в московском регионе. По прогнозу синоптиков, в понедельник бабье лето возьмёт паузу, а среди недели дожди прекратятся и вернется достаточно комфортная для этого времени погода