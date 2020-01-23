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Город (Москва и область)     23.01.2020 15:53

Два дома по программе реновации достроят в Северном Тушине до конца 2020 года

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Теги:  программа реновации жилья  Северное Тушино  программа реновации  строительство  реновация жилья 

23 января. Mossovetinfo.ru – Два жилых дома достроят до конца 2020 года в Северном Тушине в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Два двухсекционных дома строятся по индивидуальному проекту улице Туристская. В общей сложности в них будет 417 квартир: 88 однокомнатных, 271 двухкомнатная и 58 трехкомнатных. Восемь квартир будет приспособлено для маломобильных граждан.

Первые этажи домов будут нежилыми, там разместятся помещения коммерческого и социально-бытового назначения. В подъезде каждой секции будут обустроены комната для консьержа с санузлом, помещение для колясок, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Кроме того, в каждом подъезде будут установлены по два лифта.

Входы в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов будут устроены на одном уровне с землей, что позволит мамам с колясками и маломобильным гражданам свободно попадать в подъезд.

Здания будут оборудованы системами контроля доступа, автоматизированными системами контроля и учета потребления энергоресурсов, видеонаблюдением, системами оповещения при пожаре, системами управления эвакуацией, пожарной сигнализацией.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха, также возле домов появятся плоскостные парковки.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Северное Тушино  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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