21 ноября. Mossovetinfo.ru – Два дома по программе реновации жилья планируется ввести в эксплуатацию в московском районе Зюзино в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Два монолитных, одноксекционных жилых дома с подземными автостоянками будут построены по индивидуальному проекту на Керченской улице. В общей сложности в двух домах будет 232 квартиры: 82 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 84 трехкомнатных. Две трехкомнатные квартиры будут приспособлены для нужд маломобильных граждан.
Первые этажи домов будут нежилыми, там разместятся помещения под магазины, салоны красоты, кафе и другие социальные, культурные и коммерческие организации. В вестибюлях домов будут размещены комнаты консьержей с санузлами, помещения для хранения колясок, для хранения уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков, а также по три пассажирских лифта в каждом подъезде. Полы в вестибюлях и лифтовых холлах будут сделаны на одном уровне с землей, чтобы инвалиды-колясочники и родители с детскими колясками могли беспрепятственно попасть в подъезд.
Оба дома будут оборудованы системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения о пожаре.
Прилегающая территория будет озеленена и благоустроена, возле домов оборудуют детскую и спортивную площадку, а также места для отдыха. Кроме того, возле домов появятся плоскостные парковки.
В настоящее время строители возводят монолитные конструкции новых домов.
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