25 марта. Mossovetinfo.ru – Два новых детских сада построят в Зеленограде. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



«В районе Крюково началось строительство двух детских садов на 220 и 250 мест. Они будут в новом жилом массиве», - написал мэр Москвы.



Он добавил, что к концу 2019 года также будет построена школа со стадионов на 1100 учеников.