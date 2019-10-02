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Город (Москва и область)     02.10.2019 11:58

Два новых комплекса по переработке мусора откроют в Подмосковье до конца 2019 года

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Теги:  Московская область  Подмосковье  мусор  переработка 

2 октября. Mossovetinfo.ru – До конца текущего года в Подмосковье откроется два новых комплекса по переработке мусора, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

18 октября будет открыт комплекс по переработке отходов «Мячково» в Коломенском городском округе. Второй комплекс откроется в Егорьевске ориентировочно 1 ноября.

В настоящее время в Московской области работают 3 комплекса по переработке мусора. Они загружены на 100%. Всего планируется открыть 12 подобных комплексов.

Запуск комплексов по переработке мусора позволит разгрузить мусорные полигоны Подмосковья. В настоящее время на них находится около 10 миллионов тонн отходов. Это около 20% всего мусора в Москве. Через три года на полигонах области должно захораниваться не более 600-700 тысяч тонн отходов.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  мусор  переработка 

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