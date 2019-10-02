2 октября. Mossovetinfo.ru – До конца текущего года в Подмосковье откроется два новых комплекса по переработке мусора, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
18 октября будет открыт комплекс по переработке отходов «Мячково» в Коломенском городском округе. Второй комплекс откроется в Егорьевске ориентировочно 1 ноября.
В настоящее время в Московской области работают 3 комплекса по переработке мусора. Они загружены на 100%. Всего планируется открыть 12 подобных комплексов.
Запуск комплексов по переработке мусора позволит разгрузить мусорные полигоны Подмосковья. В настоящее время на них находится около 10 миллионов тонн отходов. Это около 20% всего мусора в Москве. Через три года на полигонах области должно захораниваться не более 600-700 тысяч тонн отходов.
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