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Город (Москва и область)     25.08.2020 09:31

Два ретротроллейбуса будут курсировать на музейном маршруте в Москве

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Теги:  троллейбусы  транспорт  наземный транспорт 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Два ретротроллейбуса будут курсировать на специальном музейном маршруте. Об этом сообщает департамент транспорта.

Троллейбусы будут ходить от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, где в 1937 году было открыто второй троллейбусный парк Москвы. В ближайшее время там откроется Музей транспорта Москвы.

Обкатка маршрута планируется в сентябре. После на постоянной основе на маршруте начнут работать ретротроллейбусы.

Ранее стало известно, что с 25 августа троллейбусы убрали с последних шести маршрутов в Москве.


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Карта места

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Теги: 
троллейбусы  транспорт  наземный транспорт 

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