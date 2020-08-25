25 августа. Mossovetinfo.ru – Два ретротроллейбуса будут курсировать на специальном музейном маршруте. Об этом сообщает департамент транспорта.



Троллейбусы будут ходить от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, где в 1937 году было открыто второй троллейбусный парк Москвы. В ближайшее время там откроется Музей транспорта Москвы.



Обкатка маршрута планируется в сентябре. После на постоянной основе на маршруте начнут работать ретротроллейбусы.



Ранее стало известно, что с 25 августа троллейбусы убрали с последних шести маршрутов в Москве.