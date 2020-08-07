7 августа. Mossovetinfo.ru – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро планируется запустить до 2027 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.
Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит около 19 километров. Она улучшит транспортную доступность районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также застраиваемый район Рублево-Архангельское.
Бирюлевская линия будет иметь протяженность в 43 километра, на ней будет расположено 17 станций. Линия начнется от станции МЦК «ЗИЛ», пересечется с БКЛ на станции «Кленовый бульвар», а далее пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское в ТиНАО.
По словам Бочкарева, в настоящее время рассматриваются маршруты новых линий, посадки новых станций, а также ведутся предпроектные работы.
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