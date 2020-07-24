24 июля. Mossovetinfo.ru – Две услуги Пенсионного фонда России теперь можно получить во всех центрах госуслуг Мои документы, сообщается на портале mos.ru.
Теперь во всех МФЦ можно получить сведения о трудовой деятельности, которые содержаться в индивидуальном лицевом счете, а также оформить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
Получить данные услуги можно непосредственно в день обращения, при этом, обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации. Для получения необходим только документ удостоверяющий личность. Взимание госпошлины не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что в порядке пилотного проекта данные услуги ПФР стали предоставлять в 11 центрах госуслуг «Мои документы».
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