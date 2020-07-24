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Город (Москва и область)     24.07.2020 08:24

Две новые услуги Пенсионного фонда теперь доступны во всех центрах «Мои документы»

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Теги:  МФЦ  госуслуги  ПФР  центры госуслуг 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Две услуги Пенсионного фонда России теперь можно получить во всех центрах госуслуг Мои документы, сообщается на портале mos.ru.

Теперь во всех МФЦ можно получить сведения о трудовой деятельности, которые содержаться в индивидуальном лицевом счете, а также оформить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Получить данные услуги можно непосредственно в день обращения, при этом, обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации. Для получения необходим только документ удостоверяющий личность. Взимание госпошлины не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в порядке пилотного проекта данные услуги ПФР стали предоставлять в 11 центрах госуслуг «Мои документы».


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Теги: 
МФЦ  госуслуги  ПФР  центры госуслуг 

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