24 июля. Mossovetinfo.ru – Две услуги Пенсионного фонда России теперь можно получить во всех центрах госуслуг Мои документы, сообщается на портале mos.ru.



Теперь во всех МФЦ можно получить сведения о трудовой деятельности, которые содержаться в индивидуальном лицевом счете, а также оформить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.



Получить данные услуги можно непосредственно в день обращения, при этом, обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации. Для получения необходим только документ удостоверяющий личность. Взимание госпошлины не предусмотрено.



Ранее сообщалось, что в порядке пилотного проекта данные услуги ПФР стали предоставлять в 11 центрах госуслуг «Мои документы».