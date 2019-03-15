15 марта. Mossovetinfo.ru – Станции «Коммунарка» и «Прокшино» Сокольнической линии готовы более чем на 90%, рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
В настоящее время на станциях проводятся пусконаладочные работы и установка оборудования.
Участок Сокольнической линии до поселка «Коммунарка» планируется открыть в мае 2019 года. Протяженность нового участка составит 11 километров, на нем будет расположено 4 станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Большая часть нового участка пройдет по поверхности в створе автомобильной трассы.
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