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Город (Москва и область)     08.06.2020 15:08

Две станции метро появятся на территории Обручевского района

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  БКЛ  Обручевский район 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Две станции метро будут построены на территории Обручевского района Москвы в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Станции «Воронцовская» и «Улица Новаторов» будут входить в состав южного участка Большой Кольцевой линии метро.

Станция «Воронцовская» строится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе. С нее можно будет перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии.

Станция «Улица Новаторов» строится на пересечении улицы Новаторов с Ленинским проспектом. В дальнейшем на базе станции будет создан пересадочный узел с одноименной станцией строящейся Коммунарской линии.

Между станциями уже построены перегонные тоннели, ведется строительство монолитных конструкций обеих станций.

Всего на южном участке БКЛ будет построено три станции. Помимо «Воронцовской» и «Улицы Новаторов», в состав участка войдет также станция «Зюзино». Движение по южному участку БКЛ планируется запустить в 2021 году.


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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  БКЛ  Обручевский район 

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