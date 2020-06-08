8 июня. Mossovetinfo.ru – Две станции метро будут построены на территории Обручевского района Москвы в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.



Станции «Воронцовская» и «Улица Новаторов» будут входить в состав южного участка Большой Кольцевой линии метро.



Станция «Воронцовская» строится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе. С нее можно будет перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии.



Станция «Улица Новаторов» строится на пересечении улицы Новаторов с Ленинским проспектом. В дальнейшем на базе станции будет создан пересадочный узел с одноименной станцией строящейся Коммунарской линии.



Между станциями уже построены перегонные тоннели, ведется строительство монолитных конструкций обеих станций.



Всего на южном участке БКЛ будет построено три станции. Помимо «Воронцовской» и «Улицы Новаторов», в состав участка войдет также станция «Зюзино». Движение по южному участку БКЛ планируется запустить в 2021 году.