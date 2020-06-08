8 июня. Mossovetinfo.ru – Две станции метро будут построены на территории Обручевского района Москвы в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Станции «Воронцовская» и «Улица Новаторов» будут входить в состав южного участка Большой Кольцевой линии метро.
Станция «Воронцовская» строится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе. С нее можно будет перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии.
Станция «Улица Новаторов» строится на пересечении улицы Новаторов с Ленинским проспектом. В дальнейшем на базе станции будет создан пересадочный узел с одноименной станцией строящейся Коммунарской линии.
Между станциями уже построены перегонные тоннели, ведется строительство монолитных конструкций обеих станций.
Всего на южном участке БКЛ будет построено три станции. Помимо «Воронцовской» и «Улицы Новаторов», в состав участка войдет также станция «Зюзино». Движение по южному участку БКЛ планируется запустить в 2021 году.
15:08 Город (Москва и область) Две станции метро появятся на территории Обручевского района
14:25 Власть Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня
14:21 Власть Какие ограничения снимут в Москве с 9 июня
14:21 Власть Салоны красоты и парикмахерские откроются в Москве с 9 июня
14:21 Власть Названы даты открытия кафе и ресторанов в Москве
14:25 Власть Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня
09:02 Общество В Москве во время голосования по Конституции будет работать видеонаблюдение
08:47 Общество Парки Москвы подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня
16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня
16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление