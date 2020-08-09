10 августа. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением ремонтных работ в период с 12 августа по 19 ноября будут введены временные ограничения движения на нескольких участках ТТК, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



В районе дома 7 на шоссе Энтузиастов, на участке от дома 51, корпуса 2 на Средней Калитниковской улице до дома 9, строения 4 в Автомобильном проезде и на внутренней стороне ТТК в районе дома 10, строения 4 в Автомобильном проезде в указанный период будет поэтапно перекрываться одна полоса движения.



На участке Третьего транспортного кольца от дома 36а на Бережковской набережной до дома 27а на Киевской улице будет поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении.