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Город (Москва и область)     10.08.2020 09:00

Движение на нескольких участках ТТК изменится с 12 августа по 19 ноября

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Теги:  ТТК  ограничения движения  дорожные работы 

10 августа. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением ремонтных работ в период с 12 августа по 19 ноября будут введены временные ограничения движения на нескольких участках ТТК, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

В районе дома 7 на шоссе Энтузиастов, на участке от дома 51, корпуса 2 на Средней Калитниковской улице до дома 9, строения 4 в Автомобильном проезде и на внутренней стороне ТТК в районе дома 10, строения 4 в Автомобильном проезде в указанный период будет поэтапно перекрываться одна полоса движения.

На участке Третьего транспортного кольца от дома 36а на Бережковской набережной до дома 27а на Киевской улице будет поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении.



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Карта места

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Теги: 
ТТК  ограничения движения  дорожные работы 

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