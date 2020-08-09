Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.08.2020, 09:00
Движение на нескольких участках ТТК изменится с 12 августа по 19 ноября
10 августа. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением ремонтных работ в период с 12 августа по 19 ноября будут введены временные ограничения движения на нескольких участках ТТК, сообщает пресс-служба...
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Город (Москва и область)
10.08.2020, 08:25
С 10 августа по 30 сентября вызвать ветеринара на дом в Москве вдвое дешевле
10 августа. Mossovetinfo.ru – В государственных ветклиниках Москвы с 10 августа по 30 сентября пройдет акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле», сообщается на портале mos.ru. В рамках ак...
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Город (Москва и область)
09.08.2020, 12:17
Северо-восточная хорда и Южная рокада построены на две трети - Собянин
9 августа. Mossovetinfo.ru – Строительство Северо-Восточной хорды и Южной рокады завершено на две трети. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что СВ...