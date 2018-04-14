Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

14 марта. Mossovetinfo.ru – Движение на Сокольнической линии московского метро «полностью восстановлено и введено в график». Об этом сообщили в официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена @MetroOperativno.



Движения поездов от Юго-Западной до Спортивной временно отсутствовало из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.