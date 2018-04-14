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18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки
15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России
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