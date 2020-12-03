3 декабря. Mossovetinfo.ru - С 12 по 15 декабря на юго-востоке Москвы ограничат движение наземного транспорта в связи с закрытием метро, сообщает Центр организации дорожного движения.



Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой к открытию станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро, с 12 по 14 декабря будет закрыт участок Некрасовской линии от станции «Нижегородская», до станции «Лефортово».



В связи с этим в районе закрытых станций схема движения будет изменена, чтобы обеспечить приоритет для общественного транспорта.



Участок выделенной полосы на Авиамоторной улице от улицы Красноказарменной до Шоссе Энтузиастов будет обособлен, по нему будет разрешен проезд только общественного транспорта. Всем остальным машинам, включая такси, проезда по данному участу «выделенки» будет запрещен.



Также в указанный период будут запрещены поворот с Солдатской улицы на Наличную, правый поворот с Авиамоторной улицы на шоссе Энтузиастов при движении от Красноказарменной улицы и поворот с Авиамоторной улицы на улицу Пруд-Ключики.



Кроме того, будет ограничено движение по одной из полос на участке улицы Авиамоторная в районе дома 43/24 и перед пересечением с улицей Пруд-Ключики. Участок улицы Наличная от пересечения с Солдатской улицей до дома 4, строения 1 временно станет односторонним.



Помимо этого, на ряде улиц в районе закрытых станций в указанный период будет запрещена парковка.