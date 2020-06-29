29 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с закрытием участка Сокольнической линии метро с4 по 6 июля на юго-западе Москвы введут временные ограничения движения для организации приоритета наземного общественного транспорта, сообщается на Едином транспортном портале столицы.
Для проезда общественного транспорта будут организованы временные выделенные полосы на подъездной дороге к ОРП «Саларьево», на участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе, и в районе станции метро «Коммунарка» и на дублёре Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта «Метро Ольховая». Выделенные полосы будут предназначены только для наземного общественного транспорта, машины такси пользоваться ими не смогут.
Кроме того, для приоритетного движения общественного транспорта ограничат движение по дублёру автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом № 907), для одна из двух полос будет выделена под общественный транспорт. Такое же ограничение введут в Проектируемом проезде № 905 (перед улицей Саларьевская).
На участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево-Бутово-Видное будет запрещена парковка. Кроме того, второй съезд на территорию торгового центра «Саларис» при движении с эстакады от улицы Родниковая будет закрыт.
Ранее сообщалось, что для ввода в эксплуатацию оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграции с действующей инфраструктурой метро с 4 по 6 июля для пассажиров закроют станции Сокольнической линии метро «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка».
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