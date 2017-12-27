27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена ликвидирован, сообщает telegram-канал столичной подземки.



Движение поездов на южном участке линии введено в график. Ранее сообщалось, что на южном участке линии по техническим причинам были увеличены интервалы движение поездов по направлению в центр.