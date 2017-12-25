25 декабря. Mossovetinfo.ru – Движение по Кутузовскому проспекту затруднено в обе стороны, съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт из-за аварии с автобусом в районе метро «Славянский бульвар» сообщает telegram-канал «Московский транспорт».
На месте аварии работают оперативные службы, возможны временные перекрытия движения. Водителей просят объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.
Ранее сообщалось, что в районе метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате аварии погибло 4 человека, 15 человек пострадали.
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