25 декабря. Mossovetinfo.ru – Движение по Кутузовскому проспекту затруднено в обе стороны, съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт из-за аварии с автобусом в районе метро «Славянский бульвар» сообщает telegram-канал «Московский транспорт».



На месте аварии работают оперативные службы, возможны временные перекрытия движения. Водителей просят объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.



Ранее сообщалось, что в районе метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате аварии погибло 4 человека, 15 человек пострадали.