7 января. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 7 января, возобновлено движение по улице Волхонке и Соймоновский проезд. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



В понедельник, 6 сентября, было открыто движение по Тверской и Моховой улицам, а также Театральному проезду и улице Варварка. В центре столицы несколько дней проходили праздничные гуляния.



На данный момент остаются перекрытыми улица Ильинка, Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок, Соймоновский проезд.