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Город (Москва и область)     21.02.2020 15:01

Движение поездов на центральном участке МЦД-2 не будет с 22 по 24 февраля

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Теги:  МЦД-2  расписание  изменения расписания 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры, в выходные дни с 22 по 24 февраля не будет движения поездов на центральном участке МЦД-2 от станции Рижская до станции Курская, и от станции Курская до станции Каланчевская, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Поезда МЦД и пригородные поезда от станции Каланчевская будут ходить только в сторону Рижской, а от станции Курская – только в сторону Подольска.

С изменениями в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ЦППК и в мобильных приложениях «Расписание и билеты ЦППК», «МосМетро» и «Московский транспорт».


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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  расписание  изменения расписания 

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