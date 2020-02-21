21 февраля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры, в выходные дни с 22 по 24 февраля не будет движения поездов на центральном участке МЦД-2 от станции Рижская до станции Курская, и от станции Курская до станции Каланчевская, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.



Поезда МЦД и пригородные поезда от станции Каланчевская будут ходить только в сторону Рижской, а от станции Курская – только в сторону Подольска.



С изменениями в расписании можно ознакомится на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ЦППК и в мобильных приложениях «Расписание и билеты ЦППК», «МосМетро» и «Московский транспорт».