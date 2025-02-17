28 февраля — Mossovetinfo.ru — Движение на участке между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско...

21 февраля — Mossovetinfo.ru — Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет и в настоящее врем...