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Город (Москва и область)
28.02.2025, 22:37
Движение в метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» закроют 1, 2, 15, 16, 22 и 23 марта
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Движение на участке между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско...
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Город (Москва и область)
21.02.2025, 10:16
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет – заммэра Ракова
21 февраля — Mossovetinfo.ru — Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет и в настоящее врем...
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Город (Москва и область)
17.02.2025, 15:27
Собянин дал старт проходке тоннеля на новом участке Рублёво-Архангельской линии метро
17 февраля — Mossovetinfo.ru — Старт проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Рублёво-Архангельское" и "...