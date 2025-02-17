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Город (Москва и область)     28.02.2025 22:37

Движение в метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» закроют 1, 2, 15, 16, 22 и 23 марта

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Теги:  метро  закрытие  участок  Октябрьская  Шаболовская  Ленинский проспект  Академическая  Профсоюзная  Новые Черемушки 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Движение на участке между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии приостановят из-за строительства нового перехода на станции «Академическая» Троицкой ветки. Ограничения будут действовать в выходные дни 1, 2, 15, 16, 22 и 23 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

На время ограничений откроют бесплатный повторный вход на станции метро «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Новые Черемушки», а также на платформу МЦК Площадь Гагарина и также в эти дни вдоль закрытого участка будут работать бесплатные автобусы компенсационного маршрута КМ.

28 декабря 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метрополитена: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую». С 28 декабря в составе Троицкой линии метрополитена работают семь станций с двумя пересадками — на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

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Карта места

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Теги: 
метро  закрытие  участок  Октябрьская  Шаболовская  Ленинский проспект  Академическая  Профсоюзная  Новые Черемушки 

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