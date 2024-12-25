 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     28.12.2024 15:41

Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  станции  открытие  Троицкая линия метро  Собянин  Новомосковская  Коммунарка  Корниловская 

28 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метрополитена: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую». С 28 декабря в составе Троицкой линии метрополитена будет работать семь станций с двумя пересадками — на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

Станция «Новомосковская» находится рядом с автодорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. «Коммунарка» — в районе пересечения ул. Александры Монаховой и ул. Сосенский Стан. Вблизи нее располагаются Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и развивающийся административно-деловой центр. Станция «Корниловская» находится на пересечении Калужского шоссе с ул. Академика Корнилова — рядом с агрокластером «Фуд-Сити».

В конце октября 2023 года Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  станции  открытие  Троицкая линия метро  Собянин  Новомосковская  Коммунарка  Корниловская 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

11:40 Происшествия Группа из 16 человек задержана по делу об организации подпольного казино в Москве

09:01 Город (Москва и область) Внесли корректировки в расписание поездов МЖД в предпраздничные и праздничные дни

08:49 В России Ноябрь 2024 года показал самый низкий уровень кредитования за последние 2 года -ОКБ

08:27 Общество В Азербайджане наступил день траура по погибшим в авиакатастрофе под Актау

Актуальные материалы

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

20:24 Город (Москва и область) Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru