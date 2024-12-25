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Город (Москва и область)
28.12.2024, 15:41
Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»
28 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии мет...
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Город (Москва и область)
26.12.2024, 09:01
Внесли корректировки в расписание поездов МЖД в предпраздничные и праздничные дни
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной...
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Город (Москва и область)
25.12.2024, 14:50
Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности Прави...