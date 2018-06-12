12 июня. Mossovetinfo.ru – Движение в Москве будет сильно осложнено 13 и 14 июня из-за большого количества гостей на открытии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



«Просим в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей», - отметили в ЦОДД.



Матч открытия чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках» и начнется а 18:00.