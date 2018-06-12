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Город (Москва и область)     12.06.2018 12:45

Движение в Москве будет сильно осложнено 13-14 июня из-за открытия ЧМ-2018 - ЦОДД

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Теги:  ЦОДД  перекрытия  ЧМ-2018  чемпионат мира  футбол  чемпионат мира-2018 

12 июня. Mossovetinfo.ru – Движение в Москве будет сильно осложнено 13 и 14 июня из-за большого количества гостей на открытии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Просим в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей», - отметили в ЦОДД.

Матч открытия чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках» и начнется а 18:00.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  перекрытия  ЧМ-2018  чемпионат мира  футбол  чемпионат мира-2018 

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